ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو يُعطل انطلاقة ريال مدريد بتعادل قاتل
خطف أتلتيكو مدريد تعادلا ثمينا وقاتلا من أرض مضيفه ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح ريال التسجيل بعد 20 دقيقة عندما استحوذ دياز على الكرة بعدما أخفق لاعبو أتلتيكو في إبعادها من منطقة الجزاء ووضعها في الشباك من مسافة قريبة محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.
وظن أتلتيكو أنه أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف الذي سجله ستيفان سافيتش من ضربة رأس بداعي التسلل.
ونجح أتلتيكو أخيرا في تسجيل هدف في الثواني الأخيرة من ضربة رأس لعبها يورينتي مستغلا عرضية من ممفيس ديباي.
وبهذا التعادل أهدر ريال مدريد فرصة ثمينة لتوسيع الفارق في صدارة المسابقة، حيث يحتل المركز الأول بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي تعثر يوم السبت بالتعادل السلبي مع ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة ذاتها.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام جيرونا قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما يوم السبت المقبل.
ولا يزال أتليتيكو في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: