ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو يُعطل انطلاقة ريال مدريد بتعادل قاتل

افتتح ريال التسجيل بعد 20 دقيقة عندما استحوذ دياز على الكرة بعدما أخفق لاعبو أتلتيكو في إبعادها من منطقة الجزاء ووضعها في الشباك من مسافة قريبة محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وظن أتلتيكو أنه أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف الذي سجله ستيفان سافيتش من ضربة رأس بداعي التسلل.

ونجح أتلتيكو أخيرا في تسجيل هدف في الثواني الأخيرة من ضربة رأس لعبها يورينتي مستغلا عرضية من ممفيس ديباي.