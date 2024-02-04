مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع لمياء خيري

وتصالح مرتضى منصور أمام النيابة مع لمياء خيري، في قضية السب والقذف التي أقامتها الأخيرة ضد رئيس نادي الزمالك السابق، وبموجبه صدر حكم بحبسه 6 أشهر مع الغرامة.

وقال مرتضى منصور في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم، لقد تم إنهاء كافة الخلافات بيني وبين السيدة لمياء خيري، وسيتم محاسبة كل من نقل أي معلومة مغلوطة والتي تسببت في بداية النزاع بيننا".

وأضاف: "كانت هذه السيدة قبل نشوب الخلافات بيننا كمراقبة على أعمال نادي الزمالك المالية والإدارية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وطوال 4 سنوات تقريبا كانت علاقتنا طيبة ومحترمة، وأدت مأموريتها طوال هذه السنوات على أكمل وجه، وكشفت عديدا من الخلل في الإدارة المالية وغيرها، وأبلغت عنها جهات التحقيق بنفسها بعد أن أعدت عددا كبيرا من التقارير بنزاهة".