بعد ظهور مرتضى منصور.. تطورات الطعن على انتخابات الزمالك

وحضر مرتضى منصور، اليوم، في الطعن المقام من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية.

وتضامن في الدعوى كل من أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات الماضية، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن.

وقررت محكمة القضاء الإداري المصرية في مجلس الدولة إحالة الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى هيئة مفوضي الدولة.

وتم تحديد جلسة 17 ديسمبر لنظر الدعوى، بعد رفضها في الشق المستعجل.