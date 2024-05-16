موقف رونالدو من مواجهة الهلال بعد غيابه عن التدريبات

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من مواجهة الهلال المقبلة في إطار مباريات دوري روشن، إثر غيابه عن تدريبات الفريق، مساء الأربعاء.

ويستضيف النصر جاره اللدود الهلال، مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، بعدما حسم الهلال لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه بالفوز على الحزم بنتيجة (4-1).

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، وخلفه النصر بفارق 12 نقطة أقل قبل 3 جولات من النهاية.