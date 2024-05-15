"يوجد رئيس واحد للنصر هو رونالدو".. اتهام خطير يلاحق إدارة "العالمي"

وقال آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية، إن قرارات إدارة النصر مرتبطة بما يراه كريستيانو رونالدو.

وأوضح: "يوجد في النصر رئيس واحد هو كريستيانو رونالدو، هو صاحب قرار في الفريق.. الوقائع كلها تؤكد ذلك".

وشدد طلال آل الشيخ على أن استمرار كريستيانو كصاحب الكلمة الأقوى في النصر سيجلب المشاكل للنادي، موضحًا: "هذا الأمر ليس احترافيا، من غير المعقول أن يتم تسليم الأجانب مثل هذه الامور، سواء كلاعبين أو إداريين".

واستشهد آل الشيخ بأن لويس كاسترو مدرب النصر لم يقدم ما يشفع له للاستمرار مع النصر، ويرى أنه يجب أن يرحل، لكنه قال: "إذا كان المدلل رونالدو يريد أن يستمر فبالطبع سيستمر مع الفريق".