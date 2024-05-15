"يوجد رئيس واحد للنصر هو رونالدو".. اتهام خطير يلاحق إدارة "العالمي"
وجّه الإعلامي طلال آل الشيخ نقدًا لاذعًا لإدارة نادي النصر السعودي، متهمًا إياها بأنها لا تتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية، إن قرارات إدارة النصر مرتبطة بما يراه كريستيانو رونالدو.
وأوضح: "يوجد في النصر رئيس واحد هو كريستيانو رونالدو، هو صاحب قرار في الفريق.. الوقائع كلها تؤكد ذلك".
وشدد طلال آل الشيخ على أن استمرار كريستيانو كصاحب الكلمة الأقوى في النصر سيجلب المشاكل للنادي، موضحًا: "هذا الأمر ليس احترافيا، من غير المعقول أن يتم تسليم الأجانب مثل هذه الامور، سواء كلاعبين أو إداريين".
واستشهد آل الشيخ بأن لويس كاسترو مدرب النصر لم يقدم ما يشفع له للاستمرار مع النصر، ويرى أنه يجب أن يرحل، لكنه قال: "إذا كان المدلل رونالدو يريد أن يستمر فبالطبع سيستمر مع الفريق".
وبعد الفوز بالبطولة العربية، فشل رونالدو في التتويج بأي بطولة مع النصر هذا الموسم، بعد خسارة لقب الدوري، والخروج المبكر من دوري أبطال آسيا.
ويسعى النصر لتقليل الفارق مع الهلال قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس ملك السعودية، في آخر فرصة لفريق الهداف كريستيانو رونالدو لتحقيق بطولة رسمية هذا الموسم، بعدما استهل الموسم بالفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال.