سر "لعنة ميسي" التي لاحقت برشلونة وسان جيرمان

قبل ساعات غادر برشلونة دوري أبطال أوروبا، ولكن بعد أن نجح النادي الكتالوني أخيرًا في الوصول إلى الأدوار الإقصائية، عقب عامين غادر فيها البطولة من دور المجموعات.

مغادرة برشلونة للأبطال قد تكون قد جاءت بشكل محبط لجماهيره، لكن لا أحد منهم في الواقع توقع الوصول إلى دور الـ 8 والخروج بهذا الأداء أمام أحد أكثر فرق أوروبا قوة واستقرارًا.

لذلك قد يرى بعضهم أن مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا العام كان ناجحًا على بعض المستويات في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.

لكن ما علاقة ذلك بميسي؟ العلاقة بسيطة، فالرجل الذي ترك أوروبا كلها، لكن لا تزال لعنات البطولات القارية مع الأندية تعانده منذ عام 2015 وحتى يومنا هذا؟