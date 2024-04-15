نجل ميسي يسجل خماسية ويحتفل على طريقة والده (فيديو)

سلب الصبي ماتيو ميسي، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي إعجاب الجماهير ومدرب فريقه وزملائه اللاعبين؛ عندما نجح في تسجيل خمسة أهداف في مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي (أقل من 9 سنوات).

وانتشرت لقطات كروية لافتة لماتيو، نجل ميسي، وهو يسجل خمسة أهداف، قبل أن يكرر طريقة احتفال والده بعد تسجيل الأهداف وخصوصا عقب تسجيل ركلة حرة مباشرة وضعها بإتقان في مرمى المنافس.

وأظهر ماتيو، البالغ من العمر ثماني سنوات أنه أفضل لاعبي فريق إنتر ميامي لأقل من 9 سنوات، وأكثرهم سهولة في مداعبة الكرة ليسجل 5 أهداف كاملة كان والده فخورًا بها.

سجل ماتيو هدفه الأول في المباراة، بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة بقدمه اليمنى قبل أن يسدد في الزاوية العليا ثم ركض للاحتفال، ملوحا بإشارة سبق لوالده نجم برشلونة السابق أن احتفل بمثلها.