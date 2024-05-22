مورينيو يشعل أنباء تدريبه النصر أو الاتحاد السعوديين (فيديو)

أشعل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، ميركاتو المدربين في الدوري السعودي، بوصوله إلى مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.

وأعلن نادي روما الإيطالي في شهر يناير الماضي، انفصاله عن مورينيو وإقالة المدرب البرتغالي ومعاونيه الفنيين، بعد 3 سنوات من قيادته للفريق.

ويتواجد مورينيو في السعودية، من أجل المشاركة في مبادرة "إثراء"، المقدمة من شركة أرامكو، والتي ستقام في مدينة الظهران.