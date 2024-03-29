الأهلي يضرب مجددا.. صفقة نارية أخرى مثيرة للجدل

الأهلي قد ضم إمام عاشور، بعد أن خرج من الزمالك المصري في فتة انتقالات الشتاء قبل الماضي إلى ميتلاند الدنماركي، وعاد في بداية الموسم إلى الأهلي.

وعلى المنوال نفسه توصل الأهلي لاتفاق لضم المدافع إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي في الصيف المقبل، بعد خروجه من النادي الإسماعيلي في يناير الماضي.

وانضم إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي في يناير الماضي قادما من الإسماعيلي المصري، مقابل 900 ألف دولار.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن الأهلي تواصل مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى – نفس ميل إمام عاشور- ووافق اللاعب على عرض الأهلي.

وبعد الحصول على موافقة اللاعب، سيبدأ الأهلي التفاوض مع روستوف الروسي من أجل ضم اللاعب البالغ 19 عاما بشكل نهائي.