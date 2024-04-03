ترتيب الدوري السعودي.. "هاتريك" رونالدو يقود النصر إلى اكتساح أبها "8-0"
اكتسح النصر السعودي نظيره أبها بنتيجة "8-0"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.
ونصَّب كريستيانو رونالدو نفسه بطلاً للفوز الكبير بعدما سجل "هاتريك"، وصنع هدفين في شوط واحد، وأضاف "العالمي" 3 أهداف في الشوط الثاني.
وكسر النصر رقمه القياسي السابق عندما سجل 7 أهداف في مرمى الباطن في مباراتهما موسم 2020-2021.
وكان الفوز على نجران 6-1 في موسم 2010-2011 هو ثالث أكبر انتصارات النصر بمسابقة الدوري، بينما حل فوزه على الفتح 5-0 مطلع الموسم الجاري في المركز الرابع.
وافتتح رونالدو أهداف المواجهة في الدقيقة 11 من ركلة حرة مباشرة، ومن ركلة أخرى سجل الهدف الثاني في الدقيقة 20.
وأهدى رونالدو الهدف الثالث لزميله ساديو ماني، ثم عاد رونالدو من جديد للتسجيل بهداف رابع في الدقيقة 42.
وسجل النصر هدفًا خامسًا في الشوط الأول عن طريق الصليهم في الدقيقة 44.
في الشوط الثاني، سجل النصر من جديد هدفه السادس عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 51.
وسجل السابع للنصر عبد العزيز عليوة في الدقيقة 61، ليعمّق من جراح أبها.
واختتم عبد العزيز عليوة أهداف النصر بهدف ثامن في الدقيقة 86.
ورفع النصر رصيده إلى النقطة 62 في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل أبها المركز رقم 17 برصيد 22 نقطة.