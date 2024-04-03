ترتيب الدوري السعودي.. "هاتريك" رونالدو يقود النصر إلى اكتساح أبها "8-0"

اكتسح النصر السعودي نظيره أبها بنتيجة "8-0"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

ونصَّب كريستيانو رونالدو نفسه بطلاً للفوز الكبير بعدما سجل "هاتريك"، وصنع هدفين في شوط واحد، وأضاف "العالمي" 3 أهداف في الشوط الثاني.

وكسر النصر رقمه القياسي السابق عندما سجل 7 أهداف في مرمى الباطن في مباراتهما موسم 2020-2021.

وكان الفوز على نجران 6-1 في موسم 2010-2011 هو ثالث أكبر انتصارات النصر بمسابقة الدوري، بينما حل فوزه على الفتح 5-0 مطلع الموسم الجاري في المركز الرابع.