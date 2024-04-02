كريستيانو رونالدو يسجل "هاتريك" في شباك أبها (فيديو)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" لفريقه النصر السعودي في مواجهة أبها، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الأول من تصويبة صاروخية سددها رونالدو إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ11، حيث جاءت خادعة لحائط أبها.

وفي الدقيقة 21 وبالطريقة نفسها، سدد رونالدو كرة قوية ليسجل الهدف الثاني للنصر.

فيما جاء الهدف الثالث بطريقة مذهلة عن طريق "لوب" رائع فوق حارس أبها، في الدقيقة 42.

ورفع رونالدو أهدافه في صدارة هدافي الدوري السعودي إلى 29 هدفا، وجاء خلفه ميتروفيتش نجم الهلال برصيد 22 هدفا.