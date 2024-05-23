مفاجأة.. الهلال لا يمانع من احتراف نجم الفريق

سعود عبدالحميد تلقى عرضًا فرنسيًا للرحيل عن صفوف "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن نادي تولوز الفرنسي أرسل عرضًا رسميًا لنادي الهلال من أجل ضم سعود عبدالحميد.

وكشف الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله عن مفاجأة، بشأن موقف نادي الهلال من عروض لاحتراف المقدمة إلى سعودي عبدالحميد.

وقال متعب بن عبدالله: "هناك انفتاح كبير لدى إدارة نادي الهلال من أجل دراسة العروض الخارجية المقدمة للظهير الأيمن سعود عبدالحميد".