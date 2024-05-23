مفاجأة.. الهلال لا يمانع من احتراف نجم الفريق
ظهرت مفاجأة كبيرة، في مستقبل سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن لفريق الهلال السعودي، بعد تلقيه عدة عروض احتراف في وقت سابق، رفض ناديه مناقشتها لحاجته إلى جهود اللاعب.
سعود عبدالحميد تلقى عرضًا فرنسيًا للرحيل عن صفوف "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن نادي تولوز الفرنسي أرسل عرضًا رسميًا لنادي الهلال من أجل ضم سعود عبدالحميد.
وكشف الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله عن مفاجأة، بشأن موقف نادي الهلال من عروض لاحتراف المقدمة إلى سعودي عبدالحميد.
وقال متعب بن عبدالله: "هناك انفتاح كبير لدى إدارة نادي الهلال من أجل دراسة العروض الخارجية المقدمة للظهير الأيمن سعود عبدالحميد".
يذكر أن سعود عبدالحميد يرتبط بعقد مع الهلال يمتد حتى 2025.
وشارك عبدالحميد في 48 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة بقميص الزعيم الهلالي.