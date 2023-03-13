تقليص سعة ملعب هيلزبره بعد تقارير عن تكدس الجماهير في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي

وزعم عدد من مشجعي نيوكاسل أنه لم يكن هناك العدد الكافي من المشرفين قبل انطلاق المباراة التي جمعت بين الفريقين في السابع من يناير كانون الثاني. ولم ترد أي تقارير عن إصابات.

وكان ملعب هيلزبره شاهدا على أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا حين لقي 97 شخصا من مشجعي ليفربول حتفهم؛ بسبب التكدس في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد في 1989.