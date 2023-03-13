تقليص سعة ملعب هيلزبره بعد تقارير عن تكدس الجماهير في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي
قال نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، إن مجلس مدينة شيفيلد قرر تقليص سعة ملعب هيلزبره الخاص بشيفيلد وينزداي بعد مراجعة شكاوى عن "التكدس والتدافع" لجماهير نيوكاسل في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وأظهرت بعض الصور واللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ازدحام النفق المؤدي للخارج.
وزعم عدد من مشجعي نيوكاسل أنه لم يكن هناك العدد الكافي من المشرفين قبل انطلاق المباراة التي جمعت بين الفريقين في السابع من يناير كانون الثاني. ولم ترد أي تقارير عن إصابات.
وكان ملعب هيلزبره شاهدا على أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا حين لقي 97 شخصا من مشجعي ليفربول حتفهم؛ بسبب التكدس في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد في 1989.
واستعرضت هيئة سلامة الملاعب الرياضية ومستشار الحكومة البريطانية للسلامة في الملاعب الرياضية الحادث مع شيفيلد وينزداي والمسؤولين المحليين.
وأبلغ مجلس المدينة نادي نيوكاسل: "فيما يتعلق بتقليص السعة نشير إلى أن المدرج الغربي العلوي تم تقليص سعته مجددا لتبلغ 2400 متفرج (مقابل 3200 متفرج قبل المراجعة).. أما المدرج الغربي السفلي فستكون سعته 1300 متفرج (بدلا من 1500 متفرج)..".