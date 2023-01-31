بعد 34 عاما من حدوثها.. قيادات الشرطة البريطانية تعتذر عن كارثة استاد هيلزبره

وشهد استاد هيلزبره أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا حين قتل 96 من مشجعي ليفربول جراء الدهس والتدافع قبل مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989.

وتوفي أحد الضحايا بعد 32 عاما من الكارثة عقب معاناته من تلف دماغي حاد غير قابل للعلاج.

وفي البداية، ألقت الشرطة باللوم على مشجعين مخمورين، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الناجين وأسر الضحايا وقطاع كبير من جماهير ليفربول الذين حاربوا لسنوات لاستيضاح ما حدث.

وبرأ تحقيق مستقل أجري لاحقا ساحة الجماهير من أي مسؤولية.