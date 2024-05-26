هدف غارناتشو يحصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

يشار إلى أن عقد غارناتشو يمتد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2028.

غارناتشو هو رابع لاعب من مانشستر يونايتد يتوج بتلك الجائزة في التاريخ بعد كل من ديفيد بيكهام وروبن فان بيرسي وواين روني الذي توج بها مرتين.

وكان جوليو إنسيسو لاعب برايتون حصل على الجائزة في الموسم الماضي بهدفه ضد مانشستر سيتي ومن قبله محمد صلاح بهدفه ضد الفريق ذاته.