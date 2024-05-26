هدف غارناتشو يحصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي (فيديو)
حصد أليخاندرو غارناتشو جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجله في شباك إيفرتون.
وسجل غارناتشو هدفًا ليونايتد في الدقيقة الثالثة أمام إيفرتون.
وجاء الهدف من مقصية مزدوجة بعد عرضية رائعة من البرتغالي ديوغو دالوت، حولها غارناتشو من لمسة واحدة، في شباك إيفرتون من الوضع طائرًا.
يشار إلى أن عقد غارناتشو يمتد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2028.
غارناتشو هو رابع لاعب من مانشستر يونايتد يتوج بتلك الجائزة في التاريخ بعد كل من ديفيد بيكهام وروبن فان بيرسي وواين روني الذي توج بها مرتين.
وكان جوليو إنسيسو لاعب برايتون حصل على الجائزة في الموسم الماضي بهدفه ضد مانشستر سيتي ومن قبله محمد صلاح بهدفه ضد الفريق ذاته.
وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر سيتي، أمس السبت، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن برصيد 60 نقطة، ولكنه تأهل للدوري الأوروبي بسبب تتويجه ببطولة الكأس.