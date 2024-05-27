مفاجأة.. رونالدو يعمل كوسيط في صفقة مهمة للنصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، يعمل كوسيط، في صفقة قوية قد تنضم للعالمي خلال فترة الانتقالات القادمة.
ونشرت شبكة (donbalon) تقريرًا قالت فيه إن رونالدو، يعمل على انتقال البرازيلي كاسيميرو من صفوف مانشستر يونايتد خلال انتقالات الصيف المقبل.
ويمر كاسيميرو، بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرته بسبب الانتقادات الحادة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، ولكن النصر مصمم على التعاقد معه برغبة من رونالدو.
ونقلت الشبكة عن مصادر قريبة من كريستيانو رونالدو، القول بأنه يـعمل كوسيط في صفقة انتقال كاسيميرو لنادي النصر في الصيف القادم.
يذكر أن موقع CaughtOffside قد نشر تقريرًا خلال الأسبوع الماضي قال فيه إن نادي النصر السعودي، أجرى محادثات مع وكلاء نجم مانشستر يونايتد بشأن صفقة انتقال بقيمة 40 مليون يورو بعقد مدته 3 سنوات.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على الوضع أن النصر قد أجرى بالفعل محادثات مع ممثلي كاسيميرو، وأكدوا أن اللاعب منفتح على مغادرة مانشستر يونايتد، بشرط الحصول على العرض المناسب.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون النصر مستعدًا لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا إلى الشياطين الحمر من أجل ضم كاسيميرو، بينما سيكونون مستعدين لتقديم عقد للاعب لمدة ثلاث سنوات.
وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.