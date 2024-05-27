مفاجأة.. رونالدو يعمل كوسيط في صفقة مهمة للنصر السعودي

ونشرت شبكة (donbalon) تقريرًا قالت فيه إن رونالدو، يعمل على انتقال البرازيلي كاسيميرو من صفوف مانشستر يونايتد خلال انتقالات الصيف المقبل.

ويمر كاسيميرو، بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرته بسبب الانتقادات الحادة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، ولكن النصر مصمم على التعاقد معه برغبة من رونالدو.

ونقلت الشبكة عن مصادر قريبة من كريستيانو رونالدو، القول بأنه يـعمل كوسيط في صفقة انتقال كاسيميرو لنادي النصر في الصيف القادم.