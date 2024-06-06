فورمولا 1 تقدم مواصفات سيارة الحقبة الجديدة

وقدم الاتحاد الدولي للسيارات الذي ينظم البطولة اللوائح الفنية اليوم الخميس وقال إن الجيل الجديد من السيارات "الرشيقة" سيكون أخف بمقدار 30 كيلوجراما ولكن بكفاءة وتحكم أفضل.

وستحتوي وحدات الطاقة الهجينة الأبسط على طاقة بطارية أكثر بمقدار نحو 300% وتقسيم داخلي متساو بين الاحتراق الداخلي والكهرباء.

وسيمكن نظام التجاوز اليدوي، الذي يحل فعليا محل جهاز تقليل الاحتكاك، السائقين من الحصول على دفعة من طاقة البطارية وقت الحاجة لتوفير مزيد من فرص تخطي المنافسين.

وسيزود ستة مصنعين فرق البطولة العشرة بوحدات الطاقة اعتبارا من 2026 هم فيراري ومرسيدس ورينو وهوندا وأودي ورد بول فورد وتعتمد على وقود مستدام.

وسيتم التصديق على اللوائح، التي كشف عنها الاتحاد النقاب في مونتريال قبل جائزة كندا الكبرى مطلع الأسبوع، في المجلس العالمي لرياضة السيارات بالاتحاد في 28 من الشهر الجاري.

وسيتقلص عرض السيارة من مترين إلى 1.9 متر وكذلك عرض الأرضية بمقدار 150 مليمتر.

وسيبلغ الحد الأدنى لوزن السيارة 768 كيلوجراما، بينما سيتقلص الضغط السفلي بمقدار 30%.

وسيتقلص عرض الإطارات الأمامية بمقدار 25 مليمترا والخلفية بمقدار 30 مليمترا.