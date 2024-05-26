مبابي يرفع راية نهاية سباق فورمولا 1 (فيديو)
قام النجم الفرنسي كيليان مبابي، برفع راية النهاية، في سباق موناكو لفورمولا 1، والذي أقيم مساء اليوم الأحد.
وفاز شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو بالجائزة الكبرى المقامة في الإمارة ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.
ومع ختام السباق، كان كيليان مبابي حاضرًا لرفع علم النهاية الذي فاز به مواطنه لوكلير.
وأصبح شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو أول سائق يفوز بالجائزة الكبرى المقامة في الإمارة ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات منذ فعلها لويس شيرون قبل 93 عاما اليوم الأحد.
وكانت هذه المرة الأولى التي يصعد فيها السائق البالغ عمره 26 عاما على منصة التتويج في موناكو بعد ست محاولات، وجاءت بعدما انطلق من المركز الأول في سباق توقف بسبب حادثين في اللفة الأولى انسحب على إثره أربعة متسابقين.
وجاء في المركز الثاني الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين، بفارق 7.1 ثانية خلف لوكلير بعد 78 لفة لم تتح للمنافسين أي فرصة للتخطي، متفوقا على الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الذي حل ثالثا.