مبابي يرفع راية نهاية سباق فورمولا 1 (فيديو)

قام النجم الفرنسي كيليان مبابي، برفع راية النهاية، في سباق موناكو لفورمولا 1، والذي أقيم مساء اليوم الأحد.

وفاز شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو بالجائزة الكبرى المقامة في الإمارة ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

ومع ختام السباق، كان كيليان مبابي حاضرًا لرفع علم النهاية الذي فاز به مواطنه لوكلير.