العقول الجديدة تدير كبار دوري أدنوك في سباق مفتوح

سيتعين على شباب الأهلي دبي بمنظومته الجماعية التأقلم مع رحيل المدرب ليوناردو جارديم إذا أراد أن يكون أول فريق إماراتي يحتفظ بلقب دوري أدنوك للمحترفين خلال عشر سنوات.

فيما يعول العين والجزيرة مجددا على العزف المنفرد للهدافين كودجو لابا وعلي مبخوت في الموسم الجديد الذي ينطلق غدا الجمعة.

ونقل جارديم عقلية الفوز إلى شباب الأهلي ليحقق لقب الدوري لأول مرة منذ دمج ثلاثة أندية في كيان واحد في 2017.

وبعد انتقال المدرب البرتغالي إلى الريان القطري سيكون خليفته الصربي ماركو نيكوليتش تحت ضغط لاستمرار النجاح، خاصة أن شباب الأهلي لم يخسر في الدوري منذ ثمانية أشهر تقريبا.