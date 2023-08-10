جوائز دوري أدنوك للموسم 2022/2023

ويفتتح الموسم الجديد في دوري أدنوك، يوم الجمعة 18 أغسطس، بمواجهة الشارقة واتحاد كلباء، ويلعب الوحدة مع البطائح، والعين مع بني ياس، ويلاقي شباب الأهلي دبي حامل اللقب منافسه عجمان.