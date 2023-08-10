جوائز دوري أدنوك للموسم 2022/2023
كشف دوري أدنوك للمحترفين عن الفائزين بجوائز، الموسم الماضي، الذي نال فيه شباب الأهلي دبي لقب دوري أدنوك.
وحصل علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب إماراتي.
في حين نال فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب أجنبي.
وحصل سفيان رحيمي لاعب العين على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور.
ونال كوزمين أولاريو مدرب الشارقة جائزة "القائد" لأفضل مدرب.
وحصل لابا كودجو لاعب العين على جائزة "الحذاء الذهبي" بعدما سجل 28 هدفًا، الموسم الماضي، ليتصدر ترتيب هدافي دوري أدنوك للمحترفين.
وفاز عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة بجائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى.
كما فاز فابيو ليما لاعب الوصل بجائزة "أجمل هدف".
ونال إريك جورجينس لاعب العين جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة".
وكانت جائزة أفضل لاعب مقيم من نصيب البرازيلي ايريك.
وحصل حارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي على جائزة "الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عامًا.
ونال أيلتون فيليبي لاعب خورفكان جائزة "هداف كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي".
وفيما يلي تشكيلة فريق الأحلام للموسم الماضي في دوري أدنوك:
الحارس: عادل الحوسني.
الدفاع: بندر الأحبابي، لوكاس بيمنتا، إريك جورجينس.
الوسط: فراس بالعربي، فيديريكو كارتابيا، حارس عبدالله، سفيان رحيمي.
الهجوم: فابيو ليما، علي مبخوت، لابا كودجو..
ويفتتح الموسم الجديد في دوري أدنوك، يوم الجمعة 18 أغسطس، بمواجهة الشارقة واتحاد كلباء، ويلعب الوحدة مع البطائح، والعين مع بني ياس، ويلاقي شباب الأهلي دبي حامل اللقب منافسه عجمان.