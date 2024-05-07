منعوه من الاشتباك.. غضب عارم من جيسوس أمام الأهلي السعودي (فيديو)
انفعل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي، بشدة عقب لجوء حكم مباراة فريقه أمام الأهلي إلى تقنية الفيديو، في هدف ميتروفيتش، خلال مباراة الفريقين أمس بالدوري السعودي.
وخلال المباراة افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 30، إذ سدد آلان سانت-ماكسيمين كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ياسين بونو ولم يمسك بها، لترتد ويتابعها البريكان بتسديدة أخرى إلى داخل الشباك معلنا تقدم الأهلي 1-صفر.
وبعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، أدرك الهلال التعادل، عندما مرر مالكوم عرضية أمام المرمى قابلها ميتروفيتش برأسية إلى داخل الشباك.
وتوقف اللعب؛ إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو للتأكد مما إذا كان ميتروفيتش ارتكب خطأ قبل تصويب الكرة، وعاد ليؤكد احتساب الهدف وتعادل الهلال 1-1.
وظهر جيسوس غاضبًا بشدة وحاول الاشتباك مع طاقم التحكيم، إلا أن بعضا من أفراد الجهازين: الفني والإداري أمسكوه ومنعوه من الاشتباك.
وتغلب الهلال 2-1 على الأهلي، أمس الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من المسابقة.
ووضع الهلال بذلك قدما على منصة التتويج؛ إذ رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر صاحب المركز الثاني، قبل أربع جولات فقط من النهاية.
ويمكن للهلال أن يضمن التتويج باللقب، يوم الخميس المقبل، في حال هزيمة النصر أو تعادله مع الأخدود.
وتقدم الأهلي بهدف سجله فراس البريكان في الدقيقة 30، ثم تعادل الهلال في الدقيقة 52، عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، وسجل مالكوم هدف الفوز للهلال في الدقيقة 89.
وحقق الهلال بذلك الانتصار الـ 23 له على التوالي في الدوري، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.
وتجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث.