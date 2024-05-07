منعوه من الاشتباك.. غضب عارم من جيسوس أمام الأهلي السعودي (فيديو)

وخلال المباراة افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 30، إذ سدد آلان سانت-ماكسيمين كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ياسين بونو ولم يمسك بها، لترتد ويتابعها البريكان بتسديدة أخرى إلى داخل الشباك معلنا تقدم الأهلي 1-صفر.

وبعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، أدرك الهلال التعادل، عندما مرر مالكوم عرضية أمام المرمى قابلها ميتروفيتش برأسية إلى داخل الشباك.

وتوقف اللعب؛ إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو للتأكد مما إذا كان ميتروفيتش ارتكب خطأ قبل تصويب الكرة، وعاد ليؤكد احتساب الهدف وتعادل الهلال 1-1.

وظهر جيسوس غاضبًا بشدة وحاول الاشتباك مع طاقم التحكيم، إلا أن بعضا من أفراد الجهازين: الفني والإداري أمسكوه ومنعوه من الاشتباك.