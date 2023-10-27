ترتيب الدوري المصري.. إنبي يكتب أول خسارة للزمالك هذا الموسم (فيديو)
تجرع نادي الزمالك الخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري المصري بالهزيمة 2-1 أمام مضيفه إنبي، خلال مباراة الفريقين في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.
تقدم إنبي بهدف في الدقيقة 22 عن طريق زياد كمال الذي وجه تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الزمالك، وسكنت أسفل يمين المرمى للحارس محمد عواد.
وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 30 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء احتسبها محمد عادل حكم المباراة، بعد مخالفة من زياد كمال مدافع إنبي ضد زيزو لاعب الزمالك.
وعاد إنبي للتقدم مرة أخرى بعد أن أحرز أحمد أمين الهدف الثاني في الدقيقة 68، مستغلا ركنية أرسلها البديل علي فوزي واستقبلها أمين برأسية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس عواد.
ورفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط وتقدم للمركز السادس، بينما توقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط وما زال في المركز الرابع.
ثنائية مايلي تقود بيراميدز للفوز 3-2 على المصري ومواصلة الانفراد بالصدارة
في مباراة أخرى، سجل فيستون مايلي ثنائية، ليواصل بيراميدز انفراده بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-2 على ضيفه المصري البورسعيدي، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.
تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مايلي، الذي تلقى كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها مايلي برأسية من الوضع طائرا داخل منطقة الجزاء، سكنت أسفل يسار المرمى للحارس عصام ثروت.
وضاعف بيراميدز النتيجة في الدقيقة 48 بواسطة مصطفى فتحي، الذي تلقى تمريرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار، وصلت إلى فتحي داخل المنطقة، فسدد الأخير كرة أرضية من لمسة واحدة سكنت أسفل يسار المرمى.
ونجح محمد الشامي في تقليص النتيجة للمصري في الدقيقة 82 من كرة عرضية من جهة اليمين قابلها الشامي بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء، سكنت أسفل يمين مرمى الحارس أحمد الشناوي.
وعاد بيراميدز ليحرز هدفا ثالثا في الدقيقة 85 عن طريق مايلي الذي تلقى تمريرة من وليد الكرتي.
وسجل المصري هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق غيلاس قناوي من تمريرة قابلها بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت أسفل يسار المرمى.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة، بينما توقف رصيد المصري عند تسع نقاط في المركز الثالث.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: