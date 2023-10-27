ترتيب الدوري المصري.. إنبي يكتب أول خسارة للزمالك هذا الموسم (فيديو)

تقدم إنبي بهدف في الدقيقة 22 عن طريق زياد كمال الذي وجه تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الزمالك، وسكنت أسفل يمين المرمى للحارس محمد عواد.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 30 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء احتسبها محمد عادل حكم المباراة، بعد مخالفة من زياد كمال مدافع إنبي ضد زيزو لاعب الزمالك.

وعاد إنبي للتقدم مرة أخرى بعد أن أحرز أحمد أمين الهدف الثاني في الدقيقة 68، مستغلا ركنية أرسلها البديل علي فوزي واستقبلها أمين برأسية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس عواد.

ورفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط وتقدم للمركز السادس، بينما توقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط وما زال في المركز الرابع.