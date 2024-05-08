رونالدو يطلب من النصر السعودي التعاقد مع نجمي ليفربول ومانشستر سيتي
أوصى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، إدارة ناديه بالتعاقد مع لاعبين كبار من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكره موقع "essentially Sports"، اليوم الأربعاء، فإنه رغم وجود أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين مع الفريق، فإن النصر فشل حتى الآن في تحقيق النتائج المطلوبة.
وأوضح التقرير أن إدارة النصر حددت البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، والكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، كأهداف محتملة بناءً على توصيات رونالدو.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال والاتحاد أيضًا مهتمان بضم برناردو سيلفا، وأن السعودية تستعد لتقديم عرضٍ له بقيمة 100 مليون يورو سنويًّا لكسب خدماته.
وذكرت تقارير أخرى، أن النصر قد يواجه صعوبة في التعاقد مع دياز بعد توقيعه عقدًا مع ناديه ينتهي في عام 2027، كما يعد اللاعب الكولومبي صاحب الـ27 عامًا، جزءًا مهمًّا من تشكيلة ليفربول.
وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "Ojogo" أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، قام برفع دعوى أمام "فيفا" ضد ناديه السابق بوتافوغو البرازيلي، لعدم دفع مستحقاته.
وأشارت إلى أنه سيتم حرمان الفريق البرازيلي من تسجيل اللاعبين في حال لم يتم السداد قبل التاسع من يونيو المقبل.
ويستعد فريق النصر لمواجهة الأخدود، يوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الخامس عشر بالترتيب برصيد 28 نقطة من 30 جولة.