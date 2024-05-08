رونالدو يطلب من النصر السعودي التعاقد مع نجمي ليفربول ومانشستر سيتي

أوصى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، إدارة ناديه بالتعاقد مع لاعبين كبار من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "essentially Sports"، اليوم الأربعاء، فإنه رغم وجود أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين مع الفريق، فإن النصر فشل حتى الآن في تحقيق النتائج المطلوبة.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر حددت البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، والكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، كأهداف محتملة بناءً على توصيات رونالدو.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال والاتحاد أيضًا مهتمان بضم برناردو سيلفا، وأن السعودية تستعد لتقديم عرضٍ له بقيمة 100 مليون يورو سنويًّا لكسب خدماته.