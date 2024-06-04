سيد عبد الحفيظ يعتذر لخالد الغندور على الهواء لهذا السبب (فيديو)
قدم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي المصري، اعتذارًا على الهواء لنجم الزمالك الأسبق خالد الغندور.
وقال عبد الحفيظ خلال حواره مع برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (MBC MASR2) إنه شعر بالندم تجاه تصريحاته ضد خالد الغندور لأنه سخر منه وتنمر على قصر قامته.
وأضاف:" أعتذر للغندور على هذا التصريح، وعاتبت نفسي على التنمر ضده لأنه لا يليق".
وتابع:" هذه النقطة فقط التي كنت مخطئًا بها في تصريحاتي ضد الغندور وكانت لا تليق بي أن أتحدت بهذا الأسلوب وأعتذر عن هذا التصريح"
ودخل سيد عبد الحفيظ أثناء عمله كمدير للكرة بالأهلي في المواسم الأخيرة في حرب كلامية مع خالد الغندور الذي عمل مذيعًا بقناة الزمالك وقتها.
وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالأهلي مرتين الأولى في الفترة بين 2010 إلى 2014 ثم رحل وعاد إلى منصبه في الفترة بين 2015 إلى 2023 قبل إعلان رحيله وتعيين خالد بيبو على حسابه.
وانتقد عبد الحفيظ الحكم بكاري غاساما مؤكدًا أنه له سوابق تاريخية مع الأهلي وحرمه من قبل من ضربة جزاء في لقاء الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017.