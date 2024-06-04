سيد عبد الحفيظ يعتذر لخالد الغندور على الهواء لهذا السبب (فيديو)

ودخل سيد عبد الحفيظ أثناء عمله كمدير للكرة بالأهلي في المواسم الأخيرة في حرب كلامية مع خالد الغندور الذي عمل مذيعًا بقناة الزمالك وقتها.

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالأهلي مرتين الأولى في الفترة بين 2010 إلى 2014 ثم رحل وعاد إلى منصبه في الفترة بين 2015 إلى 2023 قبل إعلان رحيله وتعيين خالد بيبو على حسابه.

وانتقد عبد الحفيظ الحكم بكاري غاساما مؤكدًا أنه له سوابق تاريخية مع الأهلي وحرمه من قبل من ضربة جزاء في لقاء الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017.