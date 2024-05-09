مدرب الإفريقي التونسي يرفض التنحي وأزمة جديدة تخيم على النادي

تحول المنذر الكبيرمدرب النادي الافريقي إلى عنوان ازمة جديدة داخل النادي بعد ما رفض التنحي عن منصبه إثر المستجدات الاخيرة التي شهدها الفريق الابيض و الاحمر عقب الخسارة أمام الصفاقسي ضمن الدوري التونسي الممتاز .

وخسر الأفريقي الأحد أمام الصفاقسي 3-1 في مرحلة التتويج بالدوري التونسي ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السادس والأخير.

وعقب المباراة قدم رئيس النادي يوسف العلمي استقالته مبررا قراره بالضغوط الكبيرة المسلطة عليه، كما دعا مجلس الإدارة إلى الاجتماع بصفة عاجلة لتعيين مكتب تصريف أعمال حتى موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد والتي من المقرر أن يتم تنظيمها في يونيو المقبل.

وبعد صعود نائب الرئيس هيكل دخيل ليكون الرجل الأول داخل الإفريقي كان إعفاء المنذر الكبير من مهامه أولى قرارات اجتماع مجلس الإدارة، لكنها اصطدمت بموقف مفاجئ للمدرب الذي تسلم مهامه في فبراير الماضي.