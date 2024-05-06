بعد الخسارة أمام الصفاقسي.. استقالة رئيس الأفريقي التونسي
أعلن أيمن الشبك الكاتب العام للنادي الأفريقي التونسي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، استقالة رئيس النادي يوسف العلمي من منصبه.
وخسر الأفريقي اليوم الأحد أمام الصفاقسي 3-1 في مرحلة التتويج بالدوري التونسي.
ورفع الصفاقسي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع متساويا مع النجم الساحلي، بينما تجمد رصيد الأفريقي عند سبع نقاط في المركز السادس والأخير.
وعقب المباراة تسلمت الكتابة العامة للنادي الأفريقي بتاريخ اليوم الأحد إعلاما بالاستقالة من رئيس النادي يوسف العلمي مباشرة.
وبرر العلمي قراره بالضغوط الكبيرة المسلطة عليه، كما دعا مجلس الإدارة إلى الاجتماع بصفة عاجلة لتعيين مكتب تصريف أعمال حتى موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد والتي من المقرر أن يتم تنظيمها في يونيو المقبل.
ويعاني النادي الأفريقي بشدة هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس (الأخير) في الدوري التونسي برصيد 7 نقاط، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الترجي.
وبات الفريق مهددًا جديًا بعدم التأهل لخوض مسابقة قارية الموسم المقبل.
وعلى الصعيد الإداري، فشل النادي الأفريقي برئاسة يوسف العلمي في إنهاء عقوبة المنع من التعاقد مع لاعبين جدد، والموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
واضطر الأفريقي إلى التعويل خلال الموسم الحالي على عدد كبير من اللاعبين الشباب بسبب العجز في التعاقد مع لاعبين جدد.
وصعد العلمي لرئاسة النادي الأفريقي في فبراير 2021 بعد فوزه في انتخابات سابقة لأوانها إثر استقالة الرئيس السابق عبد السلام اليونسي.
وتلقى النادي الأفريقي الذي تأسس في العام 1920، نكسة أفريقية في مارس الماضي عندما غادر سباق كأس الكونفدرالية من دور المجموعات في واحدة من أكبر المفاجآت.
ويشار إلى أن الأفريقي هو ثاني أندية كرة القدم في تونس تتويجا بالألقاب برصيد 13 لقبا للدوري ومثلها للكأس لكنه لم يفز بأي لقب محلي منذ 2018.