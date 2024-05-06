بعد الخسارة أمام الصفاقسي.. استقالة رئيس الأفريقي التونسي

ويعاني النادي الأفريقي بشدة هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس (الأخير) في الدوري التونسي برصيد 7 نقاط، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الترجي.

وبات الفريق مهددًا جديًا بعدم التأهل لخوض مسابقة قارية الموسم المقبل.

وعلى الصعيد الإداري، فشل النادي الأفريقي برئاسة يوسف العلمي في إنهاء عقوبة المنع من التعاقد مع لاعبين جدد، والموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واضطر الأفريقي إلى التعويل خلال الموسم الحالي على عدد كبير من اللاعبين الشباب بسبب العجز في التعاقد مع لاعبين جدد.

وصعد العلمي لرئاسة النادي الأفريقي في فبراير 2021 بعد فوزه في انتخابات سابقة لأوانها إثر استقالة الرئيس السابق عبد السلام اليونسي.

وتلقى النادي الأفريقي الذي تأسس في العام 1920، نكسة أفريقية في مارس الماضي عندما غادر سباق كأس الكونفدرالية من دور المجموعات في واحدة من أكبر المفاجآت.

ويشار إلى أن الأفريقي هو ثاني أندية كرة القدم في تونس تتويجا بالألقاب برصيد 13 لقبا للدوري ومثلها للكأس لكنه لم يفز بأي لقب محلي منذ 2018.