أهداف مباراة النصر وإنتر ميامي

وعلى ملعب "المملكة أرينا" سدد أوتافيو كرة قوية في الدقيقة الثالثة سكنت شباك الإنتر.

ولم تمر دقائق طويلة حتى أضاف تاليسكا الهدف الثاني، بعد متابعة جميلة من عرضية من عبدالعزيز العليوة.

وواصل النصر ضغطه وأحرز الهدف الثالث عن طريق إيميريك لابورت بهدف خيالي.