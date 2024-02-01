أهداف مباراة النصر وإنتر ميامي
تقدم أوتافيو لاعب نادي النصر بهدف لصالح فريقه، خلال مباراة إنتر ميامي، في كأس موسم الرياض لموسم 2024.
وعلى ملعب "المملكة أرينا" سدد أوتافيو كرة قوية في الدقيقة الثالثة سكنت شباك الإنتر.
ولم تمر دقائق طويلة حتى أضاف تاليسكا الهدف الثاني، بعد متابعة جميلة من عرضية من عبدالعزيز العليوة.
وواصل النصر ضغطه وأحرز الهدف الثالث عن طريق إيميريك لابورت بهدف خيالي.
ويخوض إنتر ميامي الأمريكي، ثاني مواجهاته في كأس موسم الرياض، على ملعب المملكة أرينا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وخسر إنتر ميامي المباراة الأولى أمام الهلال 4/3، وسيخوض ثاني مبارياته أمام النصر.
ويتصدر الهلال كأس موسم الرياض بثلاث نقاط قبل لعب ثاني مبارياته، والتي ستكون أمام الغريم التقليدي النصر بطبيعة الحال.