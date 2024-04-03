الاتحاد الكاميروني: تعيين بريس مدربا للمنتخب تم من دون علمنا
اندلعت أزمة بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ووزارة الرياضة في البلاد، بعد الإعلان عن تعيين البلجيكي مارك بريس مدرباً لمنتخب كرة القدم.
وزارة الرياضة الكاميرونية أعلنت عبر التلفزيون المحلي أن بريس سيخلف ريغوبيرت سونغ، في منصب المدير الفني لمنتخب الكاميرون، بعدما انتهى عقد المدرب الوطني في فبراير الماضي، ولم يتم تجديده في أعقاب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.
وعلى الفور أبدى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اندهاشه بشأن تعيين البلجيكي مارك بريس مدرباً لمنتخب "الأسود غير المروضة".
وقال اتحاد الكرة الكاميروني في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "لم يتم إبلاغه بتعيين بريس"، متحدثاً عن قرار اتخذ من جانب واحد، ومبدياً دهشته الكبيرة لهذا التصرف.
وأكد الاتحاد الكاميروني "أنه سيحاول تسليط الضوء على هذا الوضع المؤسف وإيصال رد فعله المخطط له على تلك الأنباء".
ويتم تعيين مدربي المنتخبات الوطنية عادة من جانب الاتحادات المحلية، في ظل الحظر المفروض على أي تدخل حكومي في شؤون كرة القدم بموجب لوائح "فيفا".
وفي نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ساحل العاج، لم يتجاوز منتخب الكاميرون دور الستة عشر؛ إذ خسر أمام نيجيريا التي بلغت النهائي.
وسيتولى بريس (62 عاما) مهمة قيادة الكاميرون للتأهل إلى كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وسبق لمارك بريس أن درب عديد الأندية في بلجيكا وهولندا، كما خاض تجارب فنية في الدوري السعودي من خلال الإشراف على دواليب الفيصلي والرائد ونجران، لكنه يخوض تجربته الأولى كمدرب لأحد المنتخبات الوطنية.