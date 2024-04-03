الاتحاد الكاميروني: تعيين بريس مدربا للمنتخب تم من دون علمنا

وزارة الرياضة الكاميرونية أعلنت عبر التلفزيون المحلي أن بريس سيخلف ريغوبيرت سونغ، في منصب المدير الفني لمنتخب الكاميرون، بعدما انتهى عقد المدرب الوطني في فبراير الماضي، ولم يتم تجديده في أعقاب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وعلى الفور أبدى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اندهاشه بشأن تعيين البلجيكي مارك بريس مدرباً لمنتخب "الأسود غير المروضة".

وقال اتحاد الكرة الكاميروني في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "لم يتم إبلاغه بتعيين بريس"، متحدثاً عن قرار اتخذ من جانب واحد، ومبدياً دهشته الكبيرة لهذا التصرف.

وأكد الاتحاد الكاميروني "أنه سيحاول تسليط الضوء على هذا الوضع المؤسف وإيصال رد فعله المخطط له على تلك الأنباء".