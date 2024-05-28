مثل غوارديولا.. 5 أشياء تمنع رحيل يايسله عن الأهلي السعودي

اختتم الأهلي موسمه أخيرًا بعد عودته للدوري السعودي للمحترفين، عقب رحلة سريعة في الدرجة الأدنى لم تعبر حقًا عن شخصية الفريق الجداوي.

الأهلي قدم موسمًا طيبًا على الرغم من أي شيء يقال عن ابتعاد الفريق عن المنافسة مع الهلال والنصر، والفضل الأول في ذلك للمدرب ماتياس يايسله.

يايسله الذي طالب بعضهم بإقالته، في نوفمبر الماضي، قدم خمسة أشياء مهمة تمنع بشكل قاطع أي فكرة لرحيله عن صفوف الأهلي.

دعونا فيما يأتي نستعرض تلك الأشياء التي قدمها المدرب للأهلي: