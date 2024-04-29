أردا غولر يكشف عن أكبر طموحاته مع ريال مدريد
كشفت التركي أردا غولر عن أكبر طموحاته مع ريال مدريد.
وقال غولر في تصريحات اليوم الأحد: "أريد أن أكون أول لاعب تركي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".
وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيلعب مع بايرن ميونخ وحال التأهل للنهائي سيواجه باريس سان جيرمان أو بروسيا دورتموند يوم 1 يونيو في ملعب ويمبلي في لندن.
وانتقل غولر البالغ من العمر 19 عاما لريال مدريد صيف العام الماضي من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو.
لكن غولر تأثر بالإصابات وشارك في ثماني مباريات حتى الآن بواقع 166 دقيقة سجل فيها هدفين.
وتحدث غولر أيضًا عن لقبه في غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد، وقال: "كل فرد في الفريق يدعوني بـ "أبي" (الأخ الأكبر باللغة التركية)".
وأضاف: "أنا متفاجئ عندما يقول لوكا مودريتش "أبي" أو شيء من هذا القبيل".
وتحدث غولر عن علاقته الودية مع زميله المدافع ديفيد ألابا وقال: "نشأ ألابا في حي يسكنه الكثير من الأتراك في النمسا وهو من مشجعي غالطة سراي، كان يمزح معي دائمًا يقول: "أنت من فنربخشة، وأنا من غلطة سراي".
تم ربط غولر بمغادرة ريال مدريد وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نابولي يريد التعاقد مع اللاعب التركي بنظام الإعارة.
ومن المؤكد تقلص فرص غولر في اللعب الموسم المقبل مع وصول البرازيلي إندريك والوصول المتوقع للنجم الفرنسي كيليان مبابي.