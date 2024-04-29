أردا غولر يكشف عن أكبر طموحاته مع ريال مدريد

كشفت التركي أردا غولر عن أكبر طموحاته مع ريال مدريد.

وقال غولر في تصريحات اليوم الأحد: "أريد أن أكون أول لاعب تركي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيلعب مع بايرن ميونخ وحال التأهل للنهائي سيواجه باريس سان جيرمان أو بروسيا دورتموند يوم 1 يونيو في ملعب ويمبلي في لندن.

وانتقل غولر البالغ من العمر 19 عاما لريال مدريد صيف العام الماضي من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو.

لكن غولر تأثر بالإصابات وشارك في ثماني مباريات حتى الآن بواقع 166 دقيقة سجل فيها هدفين.