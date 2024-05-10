خبر سعيد للزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وقال الموقع الرسمي للزمالك على الإنترنت إن الفريق جاهز بجميع عناصره تقريبا، بعد شفاء جميع المصابين، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لمساعدته على حسم اللقب بالقاهرة في الإياب.

وأشار الزمالك في بيانه إلى أن الفريق كثف تدريباته منذ وصوله مساء الخميس إلى المغرب وحرص غوميز على عقد اجتماع مع لاعبيه قبل التدريب الأول الذي أقيم على ملعب أكاديمية جامعة بركان وطالب خلاله اللاعبين بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة تسعد جماهير الفريق.

واستقر غوميز على التشكيلة المنتظرة للمباراة والتي سيستعين فيها بأفضل العناصر متمثلة في الجناح أحمد سيد (زيزو) والظهيرين أحمد فتوح وحمزة المثلوثي، والمخضرم عمر جابر ولاعب الوسط نبيل عماد، بعدما منحهم راحة كافية خلال الفترة الماضية.

وادخر غوميز جهود المثلوثي وفتوح وعماد وفضل عدم الدفع بهم أمام سموحة في الدوري المصري قبل أيام وهي المباراة التي تلقى فيها الزمالك الخسارة بهدف دون رد.

وسيغيب قائد الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) عن المباراة للإصابة إضافة إلى غياب الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد في قائمة الفريق الأفريقية.