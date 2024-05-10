تصرف صادم من لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة
كشف أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة ونجم الزمالك السابق، أن عددا من لاعبي الزمالك طلبوا الراحة أمام سموحة، في المباراة التي شهدت خسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.
وأوقف سموحة الانتصارات المحلية لضيفه الزمالك وتغلب عليه 1-صفر يوم الأحد الماضي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال عيد في تصريحات تليفزيونية: "3 لاعبين طلبوا الراحة أمام سموحة بسبب حالة الإجهاد الشديد التي يعانون منها".
وأضاف: "غوميز مدرب الفريق وافق على طلبهم، وأراح عددًا منهم وعلى رأسهم زيزو وفتوح وحمزة المثلوثي".
واختتم عبد تصريحاته بأن لاعبي الزمالك لديهم الرغبة في التتويج بالكونفدرالية والمدرب غوميز أيضًا يريد حصد اللقب.
وتعرض الزمالك للهزيمة 1-صفر أمام سموحة بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، وقد تجمد رصيده في المركز 12 عند 24 نقطة حصدها خلال 15 مباراة.
ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان، في تكرار لنهائي البطولة عام 2019 والذي حسمه بركلات الترجيح، يومي 12 و19 مايو/ أيار الحالي.