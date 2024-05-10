تصرف صادم من لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

وتعرض الزمالك للهزيمة 1-صفر أمام سموحة بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، وقد تجمد رصيده في المركز 12 عند 24 نقطة حصدها خلال 15 مباراة.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان، في تكرار لنهائي البطولة عام 2019 والذي حسمه بركلات الترجيح، يومي 12 و19 مايو/ أيار الحالي.