جيني هيرموسو تدلي بشهادتها أمام المحكمة بشأن قبلة روبياليس

وقضت هيرموسو نحو ساعتين ونصف الساعة تتحدث خلف أبواب مغلقة مع قاضي التحقيق فرانسيسكو دي خورخي الذي يفحص الأدلة بما في ذلك لقطات تلفزيونية، قبل أن يقرر ما إذا كان سيوافق على الاتهامات ويحيل القضية للمحاكمة.

وقالت للصحفيين لدى مغادرتها المحكمة برفقة محاميها: "كل شيء في يد العدالة، هذا كل ما يمكنني قوله.. العملية ستأخذ مجراها".

وتقدمت المهاجمة البالغ عمرها 33 عاما، الهدافة التاريخية لإسبانيا، بشكوى جنائية تتعلق بالاعتداء الجنسي والإكراه في سبتمبر الماضي؛ بسبب قبلة على منصة التتويج في 20 أغسطس الماضي، قائلة إنها لم تكن ترغب في تقبيلها وشعرت "بالضعف وأنها ضحية اعتداء".