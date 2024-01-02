جيني هيرموسو تدلي بشهادتها أمام المحكمة بشأن قبلة روبياليس
أدلت نجمة كرة القدم الإسبانية جيني هيرموسو، اليوم الثلاثاء، بشهادتها أمام المحكمة العليا في مدريد بشأن القبلة التي قالت إن رئيس الاتحاد المحلي السابق لويس روبياليس وضعها على شفتيها دون موافقتها بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات الصيف الماضي.
وقضت هيرموسو نحو ساعتين ونصف الساعة تتحدث خلف أبواب مغلقة مع قاضي التحقيق فرانسيسكو دي خورخي الذي يفحص الأدلة بما في ذلك لقطات تلفزيونية، قبل أن يقرر ما إذا كان سيوافق على الاتهامات ويحيل القضية للمحاكمة.
وقالت للصحفيين لدى مغادرتها المحكمة برفقة محاميها: "كل شيء في يد العدالة، هذا كل ما يمكنني قوله.. العملية ستأخذ مجراها".
وتقدمت المهاجمة البالغ عمرها 33 عاما، الهدافة التاريخية لإسبانيا، بشكوى جنائية تتعلق بالاعتداء الجنسي والإكراه في سبتمبر الماضي؛ بسبب قبلة على منصة التتويج في 20 أغسطس الماضي، قائلة إنها لم تكن ترغب في تقبيلها وشعرت "بالضعف وأنها ضحية اعتداء".
وقال روبياليس، الذي استقال من رئاسة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم في العاشر من سبتمبر الماضي وسط ضغوط شديدة بعد أن رفض الرحيل في السابق، إن القبلة كانت "عفوية ومتبادلة وتوافقية".
وإلى جانب الاتهامات الجنائية المحتملة، تحقق المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا مع روبياليس بشأن مزاعم "سوء تصرف خطير"، وقد حرمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.
وفي أغسطس، قالت المدعية العامة بالمحكمة العليا مارتا دورانتيث خيل، إن تهمة الاعتداء الجنسي التي قد يواجهها روبياليس عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
وقالت، إن هيرموسو ذكرت في شكواها أنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس ليقولوا إنها "بررت ما حدث ووافقت عليه".