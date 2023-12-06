3 سنوات عقوبة غير كافية.. الفيفا يدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على روبياليس

وتم إيقاف روبياليس ثلاث سنوات عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو على شفتيها دون رضاها كما تردد، بعد فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا، في أغسطس آب الماضي

وقال الفيفا في بيان رسمي: "ترغب لجنة الانضباط في التأكيد على أنها تميل إلى فرض عقوبات أكثر صرامة في ضوء خطورة الأحداث المعنية، وكذلك التأثير السلبي العميق الذي خلفته تصرفات المدعى عليه على صورة الفيفا وكرة القدم النسائية ورياضة السيدات بشكل عام".

وتابع الفيفا أنه بعد "تردد شديد"، اقتنعت لجنة الانضباط بأن الإيقاف لمدة ثلاث سنوات سيكون له الأثر الرادع الضروري.