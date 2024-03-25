برشلونة يتدخل سريعا لتحصين أراوخو
كشفت تقارير صحفية عن تدخل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للإبقاء على رونالد أراوخو، نجم الفريق، بعد العروض الخرافية التي يتلقاها للرحيل عن البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وارتبط أراوخو بإمكانية مغادرة صفوف برشلونة والانضمام إلى بايرن ميونخ في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
وزعمت تقارير سابقة، بأن برشلونة سيفكر في عرض يقترب من 100 مليون يورو لأراوخو هذا الصيف، في ظل رغبة أندية انجليزية بالتعاقد مع اللاعب.
فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الإثنين: "يُعدّ رونالد أراوخو لاعبًا محوريًا في نادي برشلونة، ويسعى النادي الكتالوني للحفاظ على خدماته لسنواتٍ مقبلة، فحتى عرض بايرن ميونخ المقدر بـ90 مليون يورو، والذي تمّ رفضه في يناير، لم يُغيّر من موقف النادي، يُنظر إلى اللاعب الأوروغواياني كركيزة أساسية في المشروع الرياضي للبارسا، لذلك فإنّ مفاوضات تمديد عقده الحالي حتى عام 2026 تُعدّ من أهمّ الأولويات بالنسبة لإدارة النادي".
وأضافت الصحيفة: "بعد تلقيه معلومات من دوائر مقرّبة من المدافع تُفيد بأنّ مستقبله في برشلونة قد يكون مهددًا، تواصل لابورتا شخصيًا مع أراوخو ليؤكّد له أنّه لاعب غير قابل للبيع وأنّه يُعول عليه بشكلٍ كبير، كما يزداد اقتناع برشلونة يومًا بعد يوم بأن أراوخو سيُمدّد عقده الحالي، المُوقّع في أبريل 2022، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو".
وأشار الصحيفة إلى أن لابورتا التقى المدافع الدولي في 6 مارس الماضي خلال عرض فيلم وثائقي عن أراوخو، وهو ما يُعدّ علامةً أخرى على مكانته المُميّزة في الفريق.
وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات لابورتا الأخيرة عن اللاعب، حيث قال: "أراوخو لاعب متكامل للغاية، المشكلة هي أن التواصل في بعض الأحيان لا يصل إلى المكان الذي يجب أن يذهب إليه، أقصد المفاوضات، وأعتقد أن هذا قد تم حله بالفعل".
وعما إذا كان متفائلا بشأن استمرارية أراوخو مع برشلونة، أجاب: "بالتأكيد".
وتبلغ القيمة السوقية للاعب 70 مليون يورو، وفقا لموقع "transfermarkt"، وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2026.