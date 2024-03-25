برشلونة يتدخل سريعا لتحصين أراوخو

كشفت تقارير صحفية عن تدخل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للإبقاء على رونالد أراوخو، نجم الفريق، بعد العروض الخرافية التي يتلقاها للرحيل عن البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط أراوخو بإمكانية مغادرة صفوف برشلونة والانضمام إلى بايرن ميونخ في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وزعمت تقارير سابقة، بأن برشلونة سيفكر في عرض يقترب من 100 مليون يورو لأراوخو هذا الصيف، في ظل رغبة أندية انجليزية بالتعاقد مع اللاعب.

فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الإثنين: "يُعدّ رونالد أراوخو لاعبًا محوريًا في نادي برشلونة، ويسعى النادي الكتالوني للحفاظ على خدماته لسنواتٍ مقبلة، فحتى عرض بايرن ميونخ المقدر بـ90 مليون يورو، والذي تمّ رفضه في يناير، لم يُغيّر من موقف النادي، يُنظر إلى اللاعب الأوروغواياني كركيزة أساسية في المشروع الرياضي للبارسا، لذلك فإنّ مفاوضات تمديد عقده الحالي حتى عام 2026 تُعدّ من أهمّ الأولويات بالنسبة لإدارة النادي".