مبابي يودّع مشجعي ألتراس سان جيرمان في حفل شواء بحديقة الأمراء

اختار النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان، كيليان مبابي أن يودع جماهير فريقه على طريقته الخاصة وذلك في حفل شواء جمعه بعدد كبير من مشجعي روابط ألتراس النادي الفرنسي.

وبعد ساعات قليلة من نشره مقطع فيديو للإعلان رسميا عن رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، شارك مبابي (25 عاما) مشجعي فريقه الأوفياء حفل شواء في ملعب حديقة الأمراء بباريس حيث تحدث معهم في لقاء الوداع، قبل أن يعدهم بأنه سيبذل قصارى جهده لإهدائهم لقبا جديدا وذلك عندما يخوض نهائي كأس فرنسا أمام نادي ليون في 25 من الشهر الجاري.

ووصل كيليان مبابي مساء الجمعة إلى حديقة الأمراء في باريس من أجل إقامة حفل شواء مع مجموعة أولتراس باريس سان جيرمان، المعروفة بكوب ( CUP ) والتي ينتظر أن تقيم تكريمًا خاصًا للنجم الكبير في مباراة تولوز، التي تشهد ختام مسيرة اللاعب الأحد.

ووفقا لما أورده موقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT) الفرنسي، خاطب نجم منتخب فرنسا مشجعيه قائلا: "أردت أن أشكركم، لم ينته الأمر بعد، لأنه لا يزال هناك نهائي كأس فرنسا ضد ليون، أرى أنه من الواجب أن أقول لكم شكرا على كل ما فعلتموه من أجلي ومن أجل عائلتي، ليس فقط من الناحية الرياضية، ولكن كذلك الإنسانية".