تعرض تايسون لوعكة صحية داخل الطائرة

وأصيب بطل الوزن الثقيل السابق بالغثيان والدوار، حتى أن طاقم الطائرة سأل الركاب عما إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة لتقديم المساعدة.

وصعد المسعفون على متن الطائرة، التي تأخرت ساعتين في ميامي بسبب الحرارة، بمجرد هبوطها في لوس أنجلوس لتقديم العلاج له.

يأتي ذلك قبل أسابيع فقط من موعد نزال أسطورة الملاكمة (57 عاماً) مع جيك بول في دالاس.

وقال ممثلوه لصحيفة نيويورك بوست: 'لحسن الحظ أن السيد تايسون بحالة جيدة.. لقد أصيب بالغثيان والدوار بسبب تفاقم القرحة قبل 30 دقيقة من هبوطه.. وهو يشعر بالتقدير للطاقم الطبي الذي كان موجوداً لمساعدته".