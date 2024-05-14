حياتك ستكون على المحك.. تايسون يحذر جيك بول قبل نزالهما

تايسون (57 عامًا) قال عن منافسه، الأصغر منه بـ30 عامًا، في مسرح أبولو بمدينة نيويورك خلال مؤتمر صحفي للترويج للنزال، إنه يريد أن يُظهر للعالم أنه لا يزال مقاتلًا عظيمًا.

وقال تايسون: "أنا حقًّا أحب جيك كثيرًا، ولكن بمجرد وجوده في تلك الحلبة، عليه أن يقاتل وكأن حياته تعتمد على ذلك، لأنه سيكون كذلك".

وستقام المباراة في ملعب (إيه.تي.أند.تي) في أرلينجتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، على مدار ثماني جولات مدة كل منها دقيقتان، وسيستخدم كل ملاكم قفازات تزن 14 أونصة. سيتم إدراج النتيجة في سجلات الملاكمة الاحترافية لكلا المنافسين.

ورد تايسون، الذي قال إنه طلب جولات أقصر لأنه يشعر أن ذلك سيؤدي إلى حركة أكبر ونزال أكثر متعة، على المنتقدين الذين أشاروا إلى أنه يرتكب خطأ كبيرًا بعودته إلى الملاكمة قائلًا "الأشخاص الذين قالوا ذلك يتمنون لو كانوا هنا.. لأنه لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. مَن غيري يستطيع أن يفعل هذا؟ لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. إذن لقد حصلتم على كلانا. نحن صديقان لكن في تلك الحلبة لن نكون كذلك".