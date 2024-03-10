نتائج UFC 299.. بورييه يسحق دينيس بـ"ضربة قاضية" مذهلة (فيديو)

شهد الحدث الرئيس المشترك لنزالات UFC 299، يوم الأحد، تحقيق داستن بورييه فوزًا مذهلًا بالضربة القاضية في الجولة الثانية على نوا ساينت دينيس.

وبعد جولة أولى صعبة ومليئة بالتقلبات، أثبتت قدرة بورييه العالية في الملاكمة أنها تفوق بكثير الوافد الجديد، ساينت دينيس؛ إذ سدد بورييه، لمنافسه دينيس ضربة قوية باليد اليسرى العلوية أسقطته أرضًا في لحظات.

وبعد لحظات، أنهى بورييه العرض بضربة يمنى مثالية على ساينت دينيس وهو على الأرض قبل أن يتمكن الحكم من إنهاء النزال، ليخرج بورييه منتصرًا.