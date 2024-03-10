نتائج UFC 299.. بورييه يسحق دينيس بـ"ضربة قاضية" مذهلة (فيديو)
شهد الحدث الرئيس المشترك لنزالات UFC 299، يوم الأحد، تحقيق داستن بورييه فوزًا مذهلًا بالضربة القاضية في الجولة الثانية على نوا ساينت دينيس.
وبعد جولة أولى صعبة ومليئة بالتقلبات، أثبتت قدرة بورييه العالية في الملاكمة أنها تفوق بكثير الوافد الجديد، ساينت دينيس؛ إذ سدد بورييه، لمنافسه دينيس ضربة قوية باليد اليسرى العلوية أسقطته أرضًا في لحظات.
وبعد لحظات، أنهى بورييه العرض بضربة يمنى مثالية على ساينت دينيس وهو على الأرض قبل أن يتمكن الحكم من إنهاء النزال، ليخرج بورييه منتصرًا.
وكان بورييه تعرض لخسارة قاضية مدمرة أمام جاستن جايثجي في نزاله الأخير، لكن هذا الفوز يعوض الخسارة إلى حد ما.
فوز شون أومالي
وفي نزال آخر، نجح شون أومالي في الدفاع عن لقب وزن الديك، بإسقاط مارلون شيتو فيرا بإجماع قرار الحكام.
وسيطر أومالي، البالغ من العمر 29 عامًا، على التحدي ضد مارلون فيرا من الجولة الأولى إلى الخامسة في بطولة UFC 299، حيث حقق فوزًا بقرار بالإجماع (50-45، 50-45، 50-44).
ويعتبر أومالي من أكثر المهاجمين شراسة وتكتيكية في بطولة UFC، ولم يتمكن فيرا من إيجاد ثغرة في أول ثلاث جولات.