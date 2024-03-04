UFC.. فينيسيوس أوليفيرا يسقط خصمه بقاضية مذهلة بـ"ركبته" (فيديو)
خطف البرازيلي فينيسيوس أوليفيرا الأضواء في النزال الذي جمعه بالألباني بيرناردو سوباي، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة "UFC Fight Night 238" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
وكان صاحب وزن الديك، البرازيلي أوليفيرا، ونظيره الألباني يقفان وجهًا لوجه قبل 26 ثانية من نهاية المباراة، عندما بدأ فينيسيوس توجيه مجموعة من الضربات القاضية إلى منافسه، وفقًا لِما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
وعندما حاول سوباي توجيه ضربة قوية، قابله أوليفيرا بركلة منخفضة قاضية بركبته في الوجه أفقدته توازنه، تبعه على الفور بخطاف بيده اليسرى؛ ما أدى إلى ترنح سوباي بعيدًا.
وحقق فينيسيوس أوليفيرا، البالغ من العمر 28 عامًا، بذلك فوزه الـ20 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بما في ذلك 16 فوزًا بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين.
في المقابل، مني بيرناردو سوباي، بالهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارًا.