UFC.. فينيسيوس أوليفيرا يسقط خصمه بقاضية مذهلة بـ"ركبته" (فيديو)

وعندما حاول سوباي توجيه ضربة قوية، قابله أوليفيرا بركلة منخفضة قاضية بركبته في الوجه أفقدته توازنه، تبعه على الفور بخطاف بيده اليسرى؛ ما أدى إلى ترنح سوباي بعيدًا.

وحقق فينيسيوس أوليفيرا، البالغ من العمر 28 عامًا، بذلك فوزه الـ20 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بما في ذلك 16 فوزًا بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني بيرناردو سوباي، بالهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارًا.