"الكشف عن القنبلة".. موعد انضمام هالاند إلى برشلونة (فيديو)
فجر برنامج الشيرينغيتو الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن موعد انضمام النرويجي إيرلينغ هالاند إلى برشلونة.
وارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى برشلونة خلال الأيام الأخيرة رغم الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعيشه النادي الإسباني.
وكان هالاند قريبًا من التوقيع لبرشلونة خلال صيف 2022 لكن التكلفة المالية الكبيرة حالت دون إتمام الصفقة.
وشوهد والد إيرلينغ هالاند في برشلونة أمس الأربعاء، ما زاد الجدل حول التقارير التي تم نشرها بكثافة خلال الأيام الأخيرة حول مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة.
ووفقًا لجوتا خوردي، محلل برنامج الشيرينغيتو، وهو شخص مقرب من نادي برشلونة، فإن هالاند سوف يلعب للنادي الإسباني خلال عام ونصف العام فقط.
ونشر البرنامج عبر حسابه على منصة إكس فيديو بعنوان "الكشف عن القنبلة، هالاند سوف يلعب لبرشلونة خلال عام ونصف العام".
ورغم ذلك، نشرت تقارير تسريبات من أشخاص مقربين للاعب مانشستر سيتي يؤكدون أن فكرة مغادرة ملعب الاتحاد ليس ضمن ما يخطط له المهاجم النرويجي، وأنه إذا فعل ذلك سيكون لريال مدريد.
ويعول برشلونة كثيرًا على حسم الصفقة خلال عامين مع تحسن وضعه المالي وإعادة افتتاح ملعب كامب نو.