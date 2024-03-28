"الكشف عن القنبلة".. موعد انضمام هالاند إلى برشلونة (فيديو)

وشوهد والد إيرلينغ هالاند في برشلونة أمس الأربعاء، ما زاد الجدل حول التقارير التي تم نشرها بكثافة خلال الأيام الأخيرة حول مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة.

ووفقًا لجوتا خوردي، محلل برنامج الشيرينغيتو، وهو شخص مقرب من نادي برشلونة، فإن هالاند سوف يلعب للنادي الإسباني خلال عام ونصف العام فقط.