عودة سفيان أمرابط إلى معسكر مانشستر يونايتد بعد استبعاده من منتخب المغرب

واستبعد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، لاعبه سفيان أمرابط من معسكر أسود الأطلس بسبب الإصابة، ليستدعي بدلًا منه يحيى جبران.

ويعود أمرابط، الذي أكمل انتقاله على سبيل الإعارة إلى النادي الإنجليزي من فيورنتينا الإيطالي الأسبوع الماضي، إلى مركز "كارينغتون" للتدريب، الخاص بمان يونايتد.

وقال يونايتد في بيان رسمي إن عودة أمرابط ستكون من أجل إعادة التأهيل بسبب إصابة غير محددة.

ويأمل المدير الفني لمان يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، أن يكون أمرابط جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة أمام برايتون، في 16 سبتمبر الجاري.