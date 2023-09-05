بعد إتمام التعاقد معه.. تين هاغ يتحدث عن أسباب رغبته في ضم سفيان أمرابط

وقال تين هاغ في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بإتمام الصفقة، ومنذ بداية الموسم كانت إحدى أمنياتي هي ضم لاعب وسط آخر؛ لأنه على مدار الموسم تحتاج إلى عمق في هذا المركز".

وأضاف: "في هذا المركز كان لدينا فقط كاسيميرو، لهذا كنا في حاجة لضم أمرابط".

وأوضح: "أمرابط لاعب جيد للغاية، وفي التدخلات والمواجهات الفردية أيضا. نحن سعداء بوجوده في يونايتد وأعتقد أنه سيساهم في تحقيق أهدافنا".

ويعد أمرابط ثالث لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد التونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.