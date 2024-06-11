مهاجم ريال مدريد يصدم النصر السعودي وسان جيرمان

وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أفادت بأن رودريغو سيرحل عن صفوف ريال مدريد بعد تعاقد النادي مع كيليان مبابي.

وبالفعل تلقى اللاعب البرازيلي عروضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي النصر السعودي، للانتقال إلى أحدهما خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن رودريغو حسم موقفه، وقرر البقاء مع ريال مدريد.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "مع وجود أرقام كبيرة مطروحة على الطاولة، يريد رودريغو البقاء في ريال مدريد الموسم المقبل".

ويرتبط رودريغو بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2028، وأكدت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي لا يريد الرحيل.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله: "أريد البقاء في مدريد لتجربة مشروع النادي الضخم مع مبابي".

وأضاف: "أنا سعيد في مدريد.. إنه النادي الذي طالما حلمت باللعب فيه.. لا توجد مشكلة بالنسبة لقدوم مبابي.. أريد دائمًا اللعب مع الأفضل في العالم.. سأكون متحمسًا للعب معه".