فورمولا 1.. بوب بيل يرحل من ألبين لينضم إلى أستون مارتن

وبهذا يتعاون بيل (65 عامًا) مجددًا مع فرناندو ألونسو الذي فاز مع رينو بالبطولة مرتين، في 2005 و2006، عندما كان بيل مديرًا فنيًا للفريق. وانضم السائق الإسباني إلى أستون مارتن من ألبين المملوك لرينو الموسم الماضي.

وكان بيل يعمل بدوام جزئي مع ألبين، منذ 2018، لكنه سيتولّى دورًا قياديًا رفيعًا في أستون مارتن إذ سيكون مسؤولاً بشكل عام عن الجوانب الفنية والهندسية والأداء على أن يقدم تقاريره بشكل مباشر إلى رئيس الفريق مايك كراك.

وقال كراك في بيان: "هذا تعيين مهم لضمان تحسين كل ما نفعله كفريق والتركيز على الجوانب الصحيحة للأداء".

واستهل ألبين الموسم في البحرين، حيث انطلقت سيارتاه من الصف الخلفي، وحل إستيبان أوكون في المركز الـ 17 متفوقًا على زميله في الفريق بيير جاسلي الذي جاء في المركز الـ 18.

وتراجع الفريق من المركز الرابع في الترتيب، العام في 2022، إلى السادس في الموسم الماضي ويتذيل الترتيب حاليًا.