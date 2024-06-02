التحذير الأول من فليك للاعبي برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" عن التحذير الأول الذي وجهه الألماني هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، للاعبي البارسا.

ووقع فليك مؤخرًا على عقود تدريب برشلونة لمدة موسمين حتى الـ30 من يونيو 2026، وأمام الألماني مهمة صعبة وثقيلة نظرًا للموسم الصفري الذي خرج به الفريق تحت قيادة، تشافي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقريرها، اليوم الأحد، فإن "المدرب الجديد لبرشلونة لديه سمعة في تحصين غرف تغيير الملابس، ولا يريد أي نوع من التسريبات حول حالة اللاعبين أو طريقة عملهم".