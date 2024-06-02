التحذير الأول من فليك للاعبي برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" عن التحذير الأول الذي وجهه الألماني هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، للاعبي البارسا.
ووقع فليك مؤخرًا على عقود تدريب برشلونة لمدة موسمين حتى الـ30 من يونيو 2026، وأمام الألماني مهمة صعبة وثقيلة نظرًا للموسم الصفري الذي خرج به الفريق تحت قيادة، تشافي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقريرها، اليوم الأحد، فإن "المدرب الجديد لبرشلونة لديه سمعة في تحصين غرف تغيير الملابس، ولا يريد أي نوع من التسريبات حول حالة اللاعبين أو طريقة عملهم".
وأضاف التقرير: "وسينذر الفريق بعدم السماح لأي معلومات بالخروج إلى العلن. وبالتالي، ستكون التكهنات حول عمله قليلة، وكذلك الشائعات".
وأشار التقرير: "يُقال أن فليك ليس مدربًا يبحث عن عناوين رئيسة في الصحافة، بل يميل إلى برودة تصريحاته، رغم إتقانه اللغة الإنجليزية، إلا أنه لن يُجري مقابلات حتى مع كبريات وسائل الإعلام الألمانية في الوقت الحالي".
واختتم التقرير: "ليس هناك أصدقاء مقربون من الصحفيين لدى فليك وهذا المعروف عنه في ألمانيا ربما شخص أو آخر ولذلك فمن غير المتوقع أن يظهر المدرب إعلاميًّا كثيرًا، لذلك ربما نرى تغييرًا كبيرًا في غرفة الملابس داخل برشلونة من أجل فرض الانضباط والاستقرار في العملاق الكتالوني خلال فترة فليك".
يذكر أن فليك الذي قاد بايرن ميونخ لسداسية تاريخية في 2020، بقي دون وظيفة منذ إقالته على رأس المنتخب الألماني في سبتمبر 2023.