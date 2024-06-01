هل يكرر فليك وليفاندوفسكي قصة نجاحهما في برشلونة؟

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على قصة النجاح السابقة التي جمعت بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، ومدربه السابق في الفريق البافاري هانزي فليك، الذي تولى تدريب البارسا حاليا.

ووقع هانز فليك مع برشلونة، عقدا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وقالت "ماركا" في تقريرها، اليوم السبت: "عندما وصل المدرب الألماني إلى العملاق البافاري في صيف 2019 كمدرب مساعد، ثم تولى المسؤولية كان يعرف اللاعبين جيدا، ذلك الموسم كان واحدًا من أكثر المواسم المثالية لبايرن: فاز بالثلاثية بشكل ساحق، مع عدة مباريات لا تُنسى مثل الفوز 4-0 على دورتموند، 8-2 ضد برشلونة أو الفوز 1-0 على باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال".