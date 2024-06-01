هل يكرر فليك وليفاندوفسكي قصة نجاحهما في برشلونة؟
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على قصة النجاح السابقة التي جمعت بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، ومدربه السابق في الفريق البافاري هانزي فليك، الذي تولى تدريب البارسا حاليا.
ووقع هانز فليك مع برشلونة، عقدا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.
وقالت "ماركا" في تقريرها، اليوم السبت: "عندما وصل المدرب الألماني إلى العملاق البافاري في صيف 2019 كمدرب مساعد، ثم تولى المسؤولية كان يعرف اللاعبين جيدا، ذلك الموسم كان واحدًا من أكثر المواسم المثالية لبايرن: فاز بالثلاثية بشكل ساحق، مع عدة مباريات لا تُنسى مثل الفوز 4-0 على دورتموند، 8-2 ضد برشلونة أو الفوز 1-0 على باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، كان ليفاندوفسكي دون شك أفضل لاعب في أوروبا في ذلك العام، ساعدت أرقامه المذهلة بـ55 هدفًا الفريق على الفوز بكل شيء. في الموسم التالي، فاز الفريق الألماني أيضًا بكأس السوبر الألماني، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية؛ ما جعله ثاني فريق في التاريخ يفوز بالسداسية".
وتابع: "في موسم 2020-2021، لم يتمكن بايرن من الحفاظ على المستوى نفسه، لكنه فاز مرة أخرى بالدوري الألماني، خرج من دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان في ربع النهائي ولم يتمكن من تجاوز هولشتاين كيل في الكأس، مع ذلك، حقق ليفاندوفسكي تاريخيًا على المستوى الفردي، محطماً رقم جيرد مولر البالغ 40 هدفاً في موسم واحد في البوندسليغا، وسجل البولندي 41 هدفًا".
وشددت الصحيفة على أن "النجم البولندي لا يتعب من تسجيل الأهداف، فمنذ أن وقع مع الفريق الكتالوني، سجل 59 هدفاً؛ 33 في الموسم الماضي و26 في هذا الموسم. بالرغم من سجلاته الجيدة، مرّ ببعض الفترات السيئة ولم يحقق الفريق الأهداف المحددة في بداية الموسم. والآن، سيلتقي اللاعب البولندي مع هانزي فليك، المدرب الذي جعله آلة تهديفية حقيقية في بايرن ميونخ ويثق الاثنان في تكرار التاريخ في برشلونة".