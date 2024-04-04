من دون ميسي.. إنتر ميامي يخسر 2-1 أمام مونتيري في الكونكاكاف

ولم يلعب ميسي، الذي غاب عن مباراته الرابعة على التوالي بسبب إصابة منذ 13 مارس الماضي، كما غاب عن مباريات الأرجنتين الشهر الماضي أمام السلفادور وكوستاريكا.

ولم يتضح بعد متى سيعود ميسي البالغ من العمر 36 عامًا إلى الملاعب.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي ومونتيري مباراة الإياب من الدور ربع النهائي في المكسيك في 10 أبريل.

وسيلعب إنتر ميامي أيضًا مباراة في الدوري الأمريكي ضد كولورادو يوم السبت.