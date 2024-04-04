من دون ميسي.. إنتر ميامي يخسر 2-1 أمام مونتيري في الكونكاكاف
ظل ليونيل ميسي غائباً عن الملاعب، بسبب إصابة في أوتار الركبة، ليخسر فريقه إنتر ميامي 2/1 أمام مونتيري المكسيكي، في مباراة الذهاب من ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.
افتتح توماس أفيليس أهداف اللقاء، وسجل إنتر هدف ميامي الوحيد في الدقيقة 19.
لكن إنتر ميامي تعرض للانهيار، بعد أن تلقى ديفيد رويز البطاقة الصفراء الثانية وتم طرده بسبب احتكاك في الدقيقة 65.
ولعبت ميامي آخر 25 دقيقة من المباراة بـ10 لاعبين، وسرعان ما استغل مونتيري الفرصة وعادل النتيجة بعد أقل من خمس دقائق بهدف سجله ماكسيميليانو ميزا الذي سدد في مرمى كالندر.
وأحرز خورخي رودريغيز لاعب مونتيري هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89.
ولم يلعب ميسي، الذي غاب عن مباراته الرابعة على التوالي بسبب إصابة منذ 13 مارس الماضي، كما غاب عن مباريات الأرجنتين الشهر الماضي أمام السلفادور وكوستاريكا.
ولم يتضح بعد متى سيعود ميسي البالغ من العمر 36 عامًا إلى الملاعب.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي ومونتيري مباراة الإياب من الدور ربع النهائي في المكسيك في 10 أبريل.
وسيلعب إنتر ميامي أيضًا مباراة في الدوري الأمريكي ضد كولورادو يوم السبت.