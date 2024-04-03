حقيقة تلقي ميسي خسارة جديدة بثمانية أهداف مع إنتر ميامي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مفبركة تزعم تلقي فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خسارة ثقيلة أمام منافسه مونتيري المكسيكيّ بنتيجة 2-8، قائلين إنها الهزيمة الثانية في تاريخ ميسي بنتيجة ثمانية أهداف.

وتم وضع صورة ميسي وهو يبدو حزينا على الصورة وغير مصدق النتيجة الثقيلة.

وأشارت التعليقات المرافقة للمنشور إلى أن ميسي أصبح "أوّل لاعب في التاريخ يُهزم بنتيجة 8 مع فريقين"، في إشارة إلى خسارته السابقة عندما كان يلعب في صفوف برشلونة الإسباني أمام بايرن ميونخ الألمانيّ عام 2020 بنتيجة 8-2.