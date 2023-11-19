تقرير: جوزيه بيسيرو على أعتاب الزمالك

ويقدم منتحب نيجيريا مستويات متواضعة بشكل مفاجئ في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث واصلت نيجيريا غيابها عن الانتصارات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بتعادلها 1-1 مع مضيفتها زيمبابوي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وفشل فريق المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو في تحقيق الفوز للمرة الثانية تواليا في التصفيات بعد التعادل على أرضه بالنتيجة ذاتها مع ليسوتو في الجولة الافتتاحية، يوم الخميس الماضي.

وقالت صحيفة (own goal nigeria) النيجيرية إن بيسيرو اقترب من الرحيل عن منتخب نيجيريا بعد المستويات الهزيلة في الفترة الأخيرة، ولكن الرحيل سيكون لتدريب الزمالك المصري.

وأضافت: "من المحتمل الإبقاء على بيسيرو لقيادة نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار، ثم توجيه الشكر له حيث ينتهي عقده مع النسور بنهاية البطولة الأفريقية".

وتابعت: "أما الاحتمال الثاني فهو فسخ التعقد مع بيسيرو بعد التعادل مع زيمبابوي وعدم الانتظار لبطولة أمم أفريقيا، ما يمهد الطريق له لتولي إدارة الزمالك مباشرة".

واختتمت: "مفاوضات الزمالك مع بيسيرو انتهت تمامًا، بعد ترحيب الرجل بالعودة إلى مصر مرة أخرى، خاصة أنه يمتلك ذكريات رائعة هناك بعد قيادته للنادي الأهلي المصري لفترة وجيزة، وحصده للقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك".